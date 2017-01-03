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Государственная инспекция по защите прав детей (ГИЗПД) обратилась в Госполицию и Огрский участок полиции с просьбой расследовать случай эмоциональной угроза несовершеннолетней девочке со стороны соседа.

Как сообщила глава ГИЗПД Илона Кронберга, до Нового года были отправлены письма главе Госполиции Интсу Кюзису и руководству Огрского участка полиции. В письме Кронберга просит обратить усиленное внимание на ситуацию в Огре, где мужчина (1954 г.р.) длительное время эмоционально воздействует на маленькую дочь своей соседки.

Она не хотела раскрывать детали действий мужчины, но прошлой неделе портал LSM.lv сообщал, что мужчина, например, ходил летом в женском нижем белье или ночной рубашке, при этом ребенок видел его гениталии.

В ГИЗПД отмечают, что оценку эмоционального состояния девочки дал кризисный центр Laipas, в заключение которого сообщается, что поведение мужчины уже сказалось на ребенке.

По мнению Инспекции, поведение мужчины может послужить причиной для изоляции его от общества.

ГИЗПД и Огрскому участку полиции удалось договориться о сотрудничестве при разрешении этой ситуации. Полиция пообещала уделять особое внимание матери и ребенку, а также гарантировали их безопасность.

Кронберга сообщила, что ситуацию также будет контролировать Огрская дума.

Сообщается, что у мужчины уже есть судимость, а сейчас он живет в квартире, которую выделило самоуправление. По мнению Кронберги, эта ситуация показывает, что таких людей, возможно, не стоит селить вблизи семей с детьми.