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Неоднократное закрытие ряда крупных торговых центров Риги с эвакуацией посетителей в предновогодние дни произошло по вине мошенников, которые вымогали у владельцев магазинов деньги, угрожая тем, что не прекратят сообщать оперативным службам о якобы заложенных в торговых центрах взрывных устройствах. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник криминальной полиции Андрей Гришин.

Он рассказал, что в конце прошлого года полиция получила несколько звонков о якобы размещенных в торговых центрах бомбах и после анализа рисков в части случаев была проведена эвакуация людей из магазинов.

Такие же случаи произошли и в других странах. Позже управляющие торговыми центрами компании получили сообщения, в которых преступники требовали заплатить деньги, чтобы подобные звонки прекратились.

В связи с ложными сообщениями о размещении взрывных устройствах Госполиция начала девять уголовных процессов и в расследовании подобных случаев активно сотрудничает с зарубежными коллегами. Для Латвии это новый феномен преступности, подчеркнул Гришин.

Он добавил, что с подобными случаями столкнулись пять стран, и выразил уверенность, что установление виновных - дело времени.

Замначальника Полиции безопасности Эрик Цинкус подчеркнул, что в настоящее время ничто не свидетельствует о том, что подобные звонки связаны с угрозой терроризма.

Фото: LETA/ Mārtiņš Kalaus