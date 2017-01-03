Происшествия |

Утром 1 января в Рижскую муниципальную полицию обратился мужчина, который сообщил, что заметил юношу, рисующего на стене здания.

Полицейские вместе с очевидцем отправились на место, где юношу уже не застали. При осмотре близлежащей территории вскоре полицейские нашли того, кто соответствовал описанию свидетеля. Сотрудники юношу задержали, а при нем нашли два баллончика с краской.

19-летнему нарушителю составили протокол и выписали штраф в размере 120 евро. Кроме того, возможно, юноше придется возместить причиненный ущерб или восстановить краску на стене.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija