"Признание в любви" на стене обошлось рижанину в 120 евро (2)
Происшествия | 3 января 2017 года, 20:14
Утром 1 января в Рижскую муниципальную полицию обратился мужчина, который сообщил, что заметил юношу, рисующего на стене здания.
Полицейские вместе с очевидцем отправились на место, где юношу уже не застали. При осмотре близлежащей территории вскоре полицейские нашли того, кто соответствовал описанию свидетеля. Сотрудники юношу задержали, а при нем нашли два баллончика с краской.
19-летнему нарушителю составили протокол и выписали штраф в размере 120 евро. Кроме того, возможно, юноше придется возместить причиненный ущерб или восстановить краску на стене.
Фото: Rīgas Pašvaldības policija
Ню наконец-то хоть кого-то наказали за мазню!
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19 лет! Инфантил какой-то.
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