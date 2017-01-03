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Во вторник вечером в результате столкновения товарного поезда, электрички и автомашины в Дарзини было закрыто железнодорожное сообщение на участке между Саласпилсом и Ригой, сообщил руководитель отдела по общественным отношениям Pasažieru Vilciens Эгонс Алерс. В происшествии никто не пострадал.

Пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Марис Озолс рассказал, что ЧП произошло на территории станции Дарзини. Автомашина пока по не установленным причинам была оставлена на железнодорожных путях обоих направлений.

Товарный поезд, врезавшись в легковушку, столкнул ее под буфер, двигавшейся навстречу электрички. Один из свидетелей столкновения сообщил, что легковой автомобиль был с российскими номерами.

В момент столкновения в автомашине никого не было, информировал Озолс. Люди, к счастью не пострадали, подтвердила представитель неотложной скорой помощи Илзе Букша.

Работники ответственных служб пытаются вытащить автомашину из-под электрички. Также выясняется, почему он был оставлен на рельсах.

Пассажиры, пострадавшей в ЧП электрички, которая двигалась по направлению в Крустпилс, были доставлены до других станций автобусом, в свою очередь еще две электрички, которые должны были отправиться позже по маршруту Рига-Айзкраукле и Рига-Лиелварде, могут отставать от расписания.

Vilc.Nr.822 Rīga(21.10)-Krustpils (23.33) tālāk no Dārziņiem nebrauks! Organizējam autobusu. Info: 80001181 — Pasažieru Vilciens (@PVilciens) January 3, 2017

Как рассказал представитель Pasažieru Vilciens, электричка, после столкновения с легковой машиной, получила повреждения и далее следовать по маршруту Рига-Крустпилс не могла, поэтому были организованы автобусные рейсы, чтобы доставить людей до мест назначения.

Государстенная полиция также подтвердила, что в момент столкновения людей в машине не было. Полиция выясняет владельца автомашины и расследует обстоятельства случившегося. Пока ни одного задержанного нет. Более подробную информацию о происшествии правоохранительные органы обещают предоставить в среду.

фото: LETA