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В среду утром в Риге из-за сильного снегопада не смогли приземлиться самолеты из Хельсинки, Вильнюса и Паланги – они перенаправлены в другие аэропорты. Об этом свидетельствует информация на странице международного аэропорта "Рига".

Из Риги с опозданием на час вылетели самолеты в Лондон, Дортмунд и Франкфурт, другие рейсы также сильно отстают от расписания.

Несколько рейсов в аэропорту отменено - это рейсы из Риги в Стокгольм, Копенгаген, Вильнюс, Осло и Таллин, а также обратные рейсы.

Представитель Рижского аэропорта Лаура Карните сообщила, что работу аэропорта затрудняет не только метель, но и сильный боковой ветер.

На расчистке взлетных полос от снега задействована вся техника, однако пока ситуация лучше не становится, поэтому работа аэропорта может быть осложнена в течение всего дня. В связи с этим аэропорт призывает пассажиров следить за изменениями в расписание рейсов на сайте аэропорта и в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Риге продолжится в течение всего дня, хотя и с меньшей интенсивностью, чем утром. Однако метель еще только усилится, так как растет скорость северо-восточного ветра.