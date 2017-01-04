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В среду аэропорт "Рига" из-за сильного снегопада продолжает отменять рейсы.

Утром не смогли приземлиться самолеты из Хельсинки, Вильнюса и Паланги – они перенаправлены в другие аэропорты. Позднее были отменены рейсы из Брюсселя, Мюнхена, Санкт-Петербурга, Киева.

Из Риги отметены рейсы в Стокгольм, Копенгаген, Осло, Вильнюс и Таллин.

Другие рейсы сильно отстают от расписания.

Представитель Рижского аэропорта Лаура Карните сообщила, что работу аэропорта затрудняет не только метель, но и сильный боковой ветер.

На расчистке взлетных полос от снега задействована вся техника, однако пока ситуация лучше не становится, поэтому работа аэропорта может быть осложнена в течение всего дня. В связи с этим аэропорт призывает пассажиров следить за изменениями в расписание рейсов на сайте аэропорта и в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Риге продолжится в течение всего дня, хотя и с меньшей интенсивностью, чем утром. Однако метель еще только усилится, так как растет скорость северо-восточного ветра.