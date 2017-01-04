Оставленная на рельсах в Дарзини машина была угнала (2)

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Происшествия | 4 января 2017 года, 13:43

Легковой автомобиль, который вчера был оставлен на железнодорожных рельсах в Дарзини и стал причиной аварии поездов, был угнан с ближайшей автостоянки, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Полиция получила заявление о том, что автомобиль украден с автостоянки, которая находится недалеко от места столкновения. В настоящее время полиция проверяет эту информацию, начат уголовный процесс о краже.

Полиция подтвердила, что у автомобиля были российские номера.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Полиция также не комментирует возможные версии происшествия.

Как сообщалось, во вторник поздно вечером товарный поезд в Дарзини столкнулся с оставленным на рельсах автомобилем, протолкнув его под буфер встречной электрички. Из-за происшествия временно было остановлено движение поездов на участке Рига-Саласпилс.

Людей в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.

Комментарии 2
шустрый13 часа назад
Украли у россиян машину и задавили сразу ДВУМЯ поездами.....вот это русофобия....
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Дуся14 часа назад
Наехал сразу на 2 поезда, а потом смылся с автостоянки, да ещё и с российскими номерами! Ну вааащеее! Он после столкновения с двумя поездами ещё и ездить сумел, круто!
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