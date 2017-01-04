Происшествия |

Легковой автомобиль, который вчера был оставлен на железнодорожных рельсах в Дарзини и стал причиной аварии поездов, был угнан с ближайшей автостоянки, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Полиция получила заявление о том, что автомобиль украден с автостоянки, которая находится недалеко от места столкновения. В настоящее время полиция проверяет эту информацию, начат уголовный процесс о краже.

Полиция подтвердила, что у автомобиля были российские номера.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Полиция также не комментирует возможные версии происшествия.

Как сообщалось, во вторник поздно вечером товарный поезд в Дарзини столкнулся с оставленным на рельсах автомобилем, протолкнув его под буфер встречной электрички. Из-за происшествия временно было остановлено движение поездов на участке Рига-Саласпилс.

Людей в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.