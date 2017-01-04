Происшествия |

Сегодня ночью сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Старую Ригу, где две женщины отказывались оплачивать счет в баре. Дамы также приставали к сидящим в баре мужчинам с предложениями интимного характера. Сотрудники заведения неоднократно призывали женщин к порядку, но они не обращали на это внимания, поэтому была вызвана полиция.

Однако женщин не смутило появление стражей порядка. Они отказались предоставить документы или назвать свое имя, доказывали, что ничего плохого не сделали и жаловались на то, что им мешают отдыхать. Полицейские сообщили дамам о последствиях их поведения, на что одна из них разбила стакан и продемонстрировала оскорбительный жест.

Даже при задержании, одна из разошедшихся дам никак не могла успокоиться – она начала плевать на оперативное транспортное средство, сломала щеточку для очистки стекла, пыталась ударить полицейского, угрожала имеющимися у нее "связями", которые помогут ей добиться увольнения сотрудника полиции.

Женщин доставили в участок, где проверка на алкоголь показала 1,07 и 2,23 промилле.

Обычно в участке нарушители успокаиваются, но не в этом случае. Одна из женщин вышла в туалет. Впоследствии выяснилось, что она справила нужду в раковину, размазав фекалии по стенам и дверям.

По факту мелкого хулиганства заведены дела. 36-летнюю женщину оштрафовали на 270 евро, ее 41-летнюю подругу – на 300 евро.