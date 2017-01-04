Происшествия |

Во вторник в одной из квартир многоквартирного дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки. Как сообщает полиция, родители, скорее всего, скончались от передозировки наркотиками, а ребенок - от голода и обезвоживания.

Возможно, родители скончались еще 27 декабря.

Еще трое детей в очень тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Как сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис, правоохранительные органы получили заявление от матери умершей женщины, которая не могла дозвониться до дочери.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что окно квартиры было открыто и оттуда доносились детские крики. Полиция вызвала спасателей, которые проникли в квартиру через окно.

Далее, по словам Кюзиса, сотрудники полиции увидели ужасающую картину. В квартире были найдены тела мужчины 1966 г.р. и женщины 1993 г.р., а под кроватью лежал мертвый 9-месячный ребенок. Позже было констатировано, что он умер от голода. Точные причины смерти ребенка установит экспертиза.

В квартире также находились еще три ребенка - трех, четырех и пяти лет.

Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день.

Кюзис высказал возмущение безразличием людей, так как дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Бабушка детей информировала полицейских о том, что глава семьи ранее употреблял наркотики, однако в Добельском полицейском участке информации об этом нет. В то же время в квартире найдена "атрибутика" для употребления наркотиков.

Семья считалась малоимущей, к тому же в сентябре прошлого года суд Добеле принял решение о временной защите семьи от ее главы – отцу семейства было запрещено приближаться к жене. Мать погибшей рассказала, что несмотря на запрет, пара примирилась и все же решила жить вместе.

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции начальник Земгальского регионального управления Госполиции Андрис Зеллис указал, что полиция приняла к сведению решение суда о временной защите от насилия и проводила так называемый "пассивный контроль".

По словам Зеллиса, если лицо, к которому применена такая защита, сообщает о насильственных действиях со стороны насильника, то полиция незамедлительно реагирует и начинает уголовный процесс.

"Это происходит только тогда, когда получен сигнал. В данном случае таких сигналов не поступало", - подчеркнул Зеллис.

Зеллис также указал, что, несмотря на то, что семья была малоимущей, социальные работники семью характеризовали как положительную, где в последнее время конфликтных ситуаций не наблюдалось. Социальные работники указали также, что квартира была чистой, а дети накормлены и одеты.

Начальник Госполиции Интс Кюзис, говоря о запрете приближаться к жертве бытового насилия, который может устанавливать согласно решению суда и применяемой в отношении семьи временной защиты, указал на то, что суду, который применяет такую меру наказания, не известна дальнейшая судьба такой семьи.

"Проблема в том, что дальше делать с такими семьями, как с ними работать и прочему происходит насилие в семье. Сейчас нет инстанций, которые работают над этим. Данный случай свидетельствует о необходимости уделить этой проблеме внимание, так как проблема будет решена только тогда, когда будут ликвидированы ее причины", - указал Кюзис.

"Надо сказать, что этот случай связан с моральной ответственностью, а именно, жителям надо быть активными и сообщать о случаях, которые кажутся подозрительными", - добавил Кюзис, указав на то, что до сих пор полиция с такой трагической безответственностью окружающих людей не сталкивалась, хотя в полицейской практике бывали разные случаи.