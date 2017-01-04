Происшествия |

В среду днем, в Сигулде, на перекрестке Видземского шоссе и улицы Юдажу произошло столкновение полицейской служебной автомашины Opel Insignia и легковой автомашины Chrysler, свидетельствует информация, размещенная на странице Госполиции в Facebook. Пострадавших в аварии нет.

В Госполиции утверждают, что ДТП произошло в 11:50, когда экипаж с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками двигался в направлении Риги. Столкновение произошло в тот момент, когда полицейская машина проезжала перекресток.

Как подчеркнули в ГП, несмотря на то, что у служебного автомобиля были включены звуковые сигналы и проблесковые маячки, перед тем, как проезжать перекресток на запрещающий сигнал светофора, полицейские должны были убедиться в безопасности маневра (пункт 30 ПДД). В свою очередь, водитель Chrysler обязан был уступить дорогу оперативному транспорту (пункт 26 ПДД).

Стоит отметить, что очевидцы ДТП, в комментариях к посту Госполиции пишут обратное, что у полицейской машины не был включен звуковой сигнал в момент столкновения.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает степень ответственности участников ДТП.

Из-за сложных погодных условий на дорогах Латвии произошли многочисленные автоаварии, о которых сообщают в социальных сетях очевидцы.

Video: vieglā mašīna pēc kūleņošana nonāca grāvī uz Liepājas šosejas. pic.twitter.com/Fy1yvKE5DK — breaking.lv (@BreakingLv) January 4, 2017

По информации на сайте Latvijas Valsts ceļi, погодные условия затрудняют движение транспорта на большей части страны, особенно в направлении Талси и Салдуса.

LVC напоминает, что главные автодороги (класса A и A1) необходимо очистить от снега в течение трех часов после окончания снегопада, но во время интенсивного снегопада и метели полностью очистить их от снега невозможно.

LVC призывает автоводителей соблюдать максимальную осторожность и учитывать погодные условия.