Происшествия |

Пользователи социальной сети Twitter шокированы трагедией в Добеле, где в многоквартирном доме были обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет. Не исключено, что смерть родителей детей наступила еще 27 декабря, за это время от голода и обезвоживания скончалась 9-месячная девочка.

Многие пользователи Twitter винят в произошедшем соседей квартиры, которые не сообщили полиции о плачущих за стенкой детях. Другие пользователи оправдывают соседей, указывая, что неизвестны все обстоятельства произошедшего.

Пользователь Эдгар Бриедис винит в произошедшем безразличие общества.

"Трагедия в Добеле, где от голодной смерти умер 9-месячный младенец, доказывает, насколько бесчеловечным и безразличным стало общество", - пишет он.

Traģēdija Dobelē, kad bada nāvē mira 9 mēnešus mazs zīdainis, parāda to, cik necilvēcīga un vienaldzīga ir kļuvusi liela daļa sabiedrības... — Edgars Briedis (@briedijs) January 4, 2017

Пользователница Дебора винит отношение соседей.

"Человеческая природа во всей красе. Совать нос куда не надо, но полностью отстраниться, когда ребеночек умирает от голода", - указывает она.

Cilvēka daba pilnā plaukumā. Bāzt degunu kur nevajag,bet novērsties,kad bērniņš badā nomirst. #Dobele — Debora (@S_Simplicitas) January 4, 2017

Шокирована произошедшим и журналист Санита Йемберга.

"Не могу это читать. Хорошо, наркоманы, но неужели в доме нет соседей, которые слышали, как дети плачут перед тем, как умереть…", - пишет Йемберга.

Nespēju šo lasīt. Labi, narkomāni, bet daudzdzīvokļu namā tiešām nav kaimiņu, kas dzird, ka bērni raud - pirms nomirst? https://t.co/xmLqCRHmfy — Sanita Jemberga (@jemberga) January 4, 2017

Публицист Элита Вейдемане обращает внимание на ответственность людей.

"Дни напролет слышать, как плачет ребенок, и никак не реагировать?"

Сандра также ищет пояснения в отношении окружающих.

"Может быть, выражение "моя хата с краю, ничего не знаю" очень сильно осело в сознании граждан и поэтому безразличие распространяется. В любом случае ужасно", - считает она.

@jemberga Varbūt teiciens "ne mana cūka, ne mana druva" pārāk iespiedies pilsoņu zemapziņā un tāpēc vienaldzība plaukst? Briesmīgi jebkurā gadījumā. — Sandra (@TwentySix05) January 4, 2017

Произошедшее шокировало и поэта Дайниса Дейгелиса.

"В Добеле на неделю четыре ребенка были заперты с умершими родителями. Настоящий пример безразличия. Ужасающе", - пишет он.

Dobelē nedēļu četri bērni ieslēgti dzīvoklī ar mirušiem vecākiem Izcils mūsu sabiedrības vienaldzības un iejūtības paraugs Šausminoši — Dainis Deigelis (@dainis_d) January 4, 2017

Руководитель проектов издания Kurzemes vārds Анда Пуце указывает на ответственность социальных служб.

"Кошмар в Добеле уму непостижим. Если семья была в поле зрения социальной службы, то как такое могло случиться?", - спрашивает Пуце.

Šausmas Dobelē ir prātam neaptveramas. Ja ģimene bija soc.dienesta uzmanības lokā, tad kā tas varēja notikt? — Anda Pūce (@andapuce) January 4, 2017

Специалист по общественным отношениям Айгарс Шталс также ищет виновных.

"Как это могло случиться в социальном доме? Что делали социальные службы, сиротский суд, и, возможно, работники службы пробации? Соседи???"

@mxblack kā tas varēja notikt sociālajā mājā? Ko darīja socdienesta, bāriņtiesas un, iespējams, probācijas dienesta darbinieki? Kaimiņi??? — Aigars Štāls (@AShtaals) January 4, 2017

Специалист по питанию Ксения Андриянова допускает, что соседи не слышали плачущих детей.

"Если в квартире были регулярные скандалы, крики, оры и плачь, то соседи эти шумы стали игнорировать", - пишет она.

@jemberga Ja dzīvoklī regulāras bļaušanas un raudāšanas, kaimiņi tos trokšņus sāk ignorēt. — Ksenija Andrijanova (@and_kse) January 4, 2017

Пользователь Yass указал на это, что своих соседей тоже не слышит.

"У меня соседи плачут, играют на пианино, в нескольких квартирах одновременно лают собаки. Купил усилительные колонки к компьютеру и ничего не слышу".

@jemberga man kaimiņos raud, spēlē klavieres, vairākos dzīvokļos vienlaikus rej. nopirku skaļākas tumbas laptopam un neko nedzirdu. — yass! (@rigadude) January 4, 2017

Как сегодня на пресс-конференции рассказал начальник Государственной полиции Интс Кюзис, с заявлением в пoлицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет. Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Кюзис выразил возмущение равнодушием окружающих. Дети в квартире несколько дней все время плакали, причем было открыто окно, но никто на сообщил об этом в полицию.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Кюзис выразил возмущение безразличием людей, так как дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

"Надо сказать, что этот случай связан с моральной ответственностью, а именно, жителям надо быть активными и сообщать о случаях, которые кажутся подозрительными", - добавил Кюзис, указав на то, что до сих пор полиция с такой трагической безответственностью окружающих людей не сталкивалась, хотя в полицейской практике бывали разные случаи.