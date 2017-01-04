Латвийцы шокированы трагедией в Добеле: как можно не слышать крик умирающих детей?! (6)

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Происшествия | 4 января 2017 года, 20:09

Пользователи социальной сети Twitter шокированы трагедией в Добеле, где в многоквартирном доме были обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет. Не исключено, что смерть родителей детей наступила еще 27 декабря, за это время от голода и обезвоживания скончалась 9-месячная девочка.

Многие пользователи Twitter винят в произошедшем соседей квартиры, которые не сообщили полиции о плачущих за стенкой детях. Другие пользователи оправдывают соседей, указывая, что неизвестны все обстоятельства произошедшего.

Пользователь Эдгар Бриедис винит в произошедшем безразличие общества.

"Трагедия в Добеле, где от голодной смерти умер 9-месячный младенец, доказывает, насколько бесчеловечным и безразличным стало общество", - пишет он.

Пользователница Дебора винит отношение соседей.

"Человеческая природа во всей красе. Совать нос куда не надо, но полностью отстраниться, когда ребеночек умирает от голода", - указывает она.

Шокирована произошедшим и журналист Санита Йемберга.

"Не могу это читать. Хорошо, наркоманы, но неужели в доме нет соседей, которые слышали, как дети плачут перед тем, как умереть…", - пишет Йемберга.

Публицист Элита Вейдемане обращает внимание на ответственность людей.

"Дни напролет слышать, как плачет ребенок, и никак не реагировать?"

Сандра также ищет пояснения в отношении окружающих.

"Может быть, выражение "моя хата с краю, ничего не знаю" очень сильно осело в сознании граждан и поэтому безразличие распространяется. В любом случае ужасно", - считает она.

Произошедшее шокировало и поэта Дайниса Дейгелиса.

"В Добеле на неделю четыре ребенка были заперты с умершими родителями. Настоящий пример безразличия. Ужасающе", - пишет он.

Руководитель проектов издания Kurzemes vārds Анда Пуце указывает на ответственность социальных служб.

"Кошмар в Добеле уму непостижим. Если семья была в поле зрения социальной службы, то как такое могло случиться?", - спрашивает Пуце.

Специалист по общественным отношениям Айгарс Шталс также ищет виновных.

"Как это могло случиться в социальном доме? Что делали социальные службы, сиротский суд, и, возможно, работники службы пробации? Соседи???"

Специалист по питанию Ксения Андриянова допускает, что соседи не слышали плачущих детей.

"Если в квартире были регулярные скандалы, крики, оры и плачь, то соседи эти шумы стали игнорировать", - пишет она.

Пользователь Yass указал на это, что своих соседей тоже не слышит.

"У меня соседи плачут, играют на пианино, в нескольких квартирах одновременно лают собаки. Купил усилительные колонки к компьютеру и ничего не слышу".

Как сегодня на пресс-конференции рассказал начальник Государственной полиции Интс Кюзис, с заявлением в пoлицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

Там полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода.

В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет. Выяснилось, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Кюзис выразил возмущение равнодушием окружающих. Дети в квартире несколько дней все время плакали, причем было открыто окно, но никто на сообщил об этом в полицию.

Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Кюзис выразил возмущение безразличием людей, так как дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

"Надо сказать, что этот случай связан с моральной ответственностью, а именно, жителям надо быть активными и сообщать о случаях, которые кажутся подозрительными", - добавил Кюзис, указав на то, что до сих пор полиция с такой трагической безответственностью окружающих людей не сталкивалась, хотя в полицейской практике бывали разные случаи.

Комментарии 6
zzz 7 часов назад
Не подлежит сомнению тот факт, что латвийское общество чудовищно разделено и безразлично к чужим бедам. Всё идёт сверху. Правящие озабочены только одним -- собственным обогащением. Это порождает в обществе отчуждение, безразличие и пессимизм...
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моё имя 7 часов назад
Власть о моральной ответственности заговорила.. Чья бы мычала. Мы живём в атомизированном разделённом обществе, где каждый выживает сам по себе, где вместо помощи вам цинично скажут - это ваши проблемы.
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ВФ 5 часов назад
У меня пьющие соседи. По ночам драки-крики! Там было двое детей школьного возраста. Когда крики избиваемой женщины становились совсем уж невыносимыми, вызывала полицию. Долго и нудно меня расспрашивали: кто? что? почему? неужели так уж мешают..? Приезжали, прежде звонили в мою квартиру. Опять "допрашивали".. Потом звонили соседям. После всё затихало. Однажды их увезли в полиц. участок. Сейчас дети их взрослые, разъехались на заработки. Теперь, когда там крики-драки- не реагирую! Пусть хоть поубивают друг друга!
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