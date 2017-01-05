Происшествия |

В связи со столкновением автомобиля и поезда в Дарзини подозрения пали на самого владельца машины. Об этом сообщает la.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Как сообщили в полиции, во вторник одновременно с ЧП было получено сообщение об угоне. По описаниям – тот же автомобиль, который был оставлен на рельсах и спровоцировал аварию. Об угоне сообщил гражданин России, который приехал в Латвию, чтобы отпраздновать Новый год. Он разместился в гостинице Visdari, со стоянке около которой и пропал автомобиль.

Гостиница находится в паре сотен метров от железной дороги, где произошло ЧП. Машина наехала на рельсы, не смогла проехать, в связи с чем водитель ее бросил и скрылся в неизвестном направлении.

Как отмечают в полиции, от Visdari через лес идет дорога и неизвестному могло показаться, что она продолжится и после рельсов. Однако это не так – дорога заканчивается.

Кто управлял автомобилем, когда он застрял, неизвестно, но хозяин гостиницы утверждает, что подозрения пали на самого владельца транспортного средства, который и сообщил об угоне.

По словам хозяина Visdari Вента Аншевица, полиция ознакомилась с записью с камер видеонаблюдения, на которой видно, как владелец сам садится в автомобиль. Эту информацию подтвердили и официанты.

Воры не катаются по стоянке перед тем, как угнать автомобиль, утверждает Аншевиц. Он допускает, что владелец был в состоянии алкогольного опьянения.

После ознакомления с видеозаписью полицейские отправились за гражданином России. Для того, чтобы допросить или сразу задержать – неизвестно, отмечает LNT.

Как уже сообщалось, во вторник поздно вечером товарный поезд в Дарзини столкнулся с оставленным на рельсах автомобилем, протолкнув его под буфер встречной электрички. Из-за происшествия временно было остановлено движение поездов на участке Рига-Саласпилс.

Людей в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.