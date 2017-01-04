Происшествия |

В Бауском крае недалеко от Иецавы пассажирский автобус Eurolines столкнулся с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком. В результате аварии пострадали два человека, сообщает Госполиция.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса на скользкой дороге и в трудных погодных условиях не выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль, ехавший перед ним.

В результате столкновения произошла цепная реакция – легковая машина врезалась во впереди ехавшую машину, а та — в грузовой автомобиль. Как сообщили в Госполиции, в ДТП помимо автобуса Eurolines попали автомобили BMW и Volkswagen.

Bauskā sadūries 'Eurolines' autobuss, divas vieglās un kravas auto. https://t.co/FM5AMAg1ZK — DELFI (@DelfiLV) January 4, 2017

Пострадали два человека — 41-летний и 54-летний мужчины, они с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Их состояние медики оценивают как стабильное: мужчины получили сотрясение мозга и ушибы.

Движение транспорта в месте аварии заблокировано не было.