Bezvests.lv: пропавшая без вести пенсионерка найдена без признаков жизни
Происшествия | 5 января 2017 года, 17:42
74-летняя Олита Мелбарде (рожд. 17/05/1942), которая 13 декабря вышла из своего дома в Баложи Кекавской волости и не вернулась, сегодня найдена без признаков жизни. Об этом сообщили Bezvests близкие женщины.
Причина смерти пока неизвестна. Последний раз ее видели выходящей из почтового отделения в Титурге, 13 декабря в период с 11:00 до 12:00.
Выражаем самые глубокие соболезнования семье