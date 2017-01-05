Происшествия |

74-летняя Олита Мелбарде (рожд. 17/05/1942), которая 13 декабря вышла из своего дома в Баложи Кекавской волости и не вернулась, сегодня найдена без признаков жизни. Об этом сообщили Bezvests близкие женщины.

Причина смерти пока неизвестна. Последний раз ее видели выходящей из почтового отделения в Титурге, 13 декабря в период с 11:00 до 12:00.

Выражаем самые глубокие соболезнования семье