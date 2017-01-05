Рижские полицейские помогли попавшему в беду россиянину (10)

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Происшествия | 5 января 2017 года, 18:26

В четверг ночью сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на площади Ливов заметили мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. На место был отправлен автопатруль.

Прибывшие на место сотрудники полиции встретили мужчину, который рассказал, что приехал в Ригу из России, и растянул лодыжку.

Полицейские предложили вызвать «скорую», но турист сообщил, что уже делал это – медики посчитали, что госпитализация не требуется.

Полицейские предложили мужчине отвезти его в гостиницу, но и тут была проблема – турист не мог вспомнить название. Мужчина описал гостиницу и ее окрестности, и полицейские повезли его к той, которая больше всего соответствует описанию.

Мужчина увидел свою гостиницу, и полицейские проводили его до стойки администратора, который подтвердил, что мужчина проживает у них.

Турист выразил благодарность полиции за оказанную помощь.

Комментарии 10
4422 часа назад
приятно,что не все ещё .......со свастикой в душе.Молодцы !!!! Маленький маленький,тоооооненький лучик света в нашей тьме.Когда делаешь добро,оно всегда возвращается.Это истина.
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леший1 день назад
история сильно смахивает на рождественские сказки----два муниципала спасли снеговика от переохлаждения, укрыв его собственными телогрейками
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Ипать Идиотофф23 часа назад
Вряд ли полисы такое сами придуумали: или история правда (и тогда им - поклон и цепурност!), или это "политотдел" постарался. Лично я склонен думать, что правда - в этом случае "спасибо" полицейским не помешает.
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