Происшествия |

В четверг ночью сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на площади Ливов заметили мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. На место был отправлен автопатруль.

Прибывшие на место сотрудники полиции встретили мужчину, который рассказал, что приехал в Ригу из России, и растянул лодыжку.

Полицейские предложили вызвать «скорую», но турист сообщил, что уже делал это – медики посчитали, что госпитализация не требуется.

Полицейские предложили мужчине отвезти его в гостиницу, но и тут была проблема – турист не мог вспомнить название. Мужчина описал гостиницу и ее окрестности, и полицейские повезли его к той, которая больше всего соответствует описанию.

Мужчина увидел свою гостиницу, и полицейские проводили его до стойки администратора, который подтвердил, что мужчина проживает у них.

Турист выразил благодарность полиции за оказанную помощь.