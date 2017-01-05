ЧП на железной дороге в Дарзини устроил владелец машины из России (3)

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Происшествия | 5 января 2017 года, 17:04

Государственная полиция получила подтверждение, что к столкновению автомашины с двумя поездами вечером во вторник в Дарзини причастен сам владелец автомобиля, который ранее солгал полиции, что автомобиль был угнан.

По последней информации, россиянин 1989 года рождения наехал на железнодорожные пути и не смог с них выехать. Увидев приближающийся поезд, мужчина выскочил из машины, а полиции решил рассказать, что автомобиль угнан.

Заведено уголовное дело о сознательной даче ложных показаний и административное дело о ДТП.

Как уже сообщалось ранее, во вторник поздно вечером товарный поезд в Дарзини столкнулся с оставленным на рельсах автомобилем, протолкнув его под буфер встречной электрички. Из-за происшествия временно было остановлено движение поездов на участке Рига-Саласпилс.

Людей в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.

Комментарии 3
каджич1 день назад
В России это не норма.Это.как и везде нарушение ПДД.
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Alex1 день назад
Ладно Вам.Это для мужичка неповторимый Новый Год !Ёлки в Латвии !
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WWW1 день назад
Олень ! И ведь мало того что так в России ездит(это норма) так и в другой стране по своим правилам ездит.
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