Происшествия |

Государственная полиция получила подтверждение, что к столкновению автомашины с двумя поездами вечером во вторник в Дарзини причастен сам владелец автомобиля, который ранее солгал полиции, что автомобиль был угнан.

По последней информации, россиянин 1989 года рождения наехал на железнодорожные пути и не смог с них выехать. Увидев приближающийся поезд, мужчина выскочил из машины, а полиции решил рассказать, что автомобиль угнан.

Заведено уголовное дело о сознательной даче ложных показаний и административное дело о ДТП.

Как уже сообщалось ранее, во вторник поздно вечером товарный поезд в Дарзини столкнулся с оставленным на рельсах автомобилем, протолкнув его под буфер встречной электрички. Из-за происшествия временно было остановлено движение поездов на участке Рига-Саласпилс.

Людей в автомобиле не было, в результате инцидента никто не пострадал.