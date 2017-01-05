В центре Риги маршрутка сбила человека (1)
Происшествия | 5 января 2017 года, 19:09
Микроавтобус компании Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) сегодня на углу улицы Барона и бульвара Райня сбил человека, сообщила представитель RMS Майя Лаздиня.
Человек переходил улицу на красный свет, когда был сбит. На место происшествия вызваны полиция и скорая помощь.
Никто из пассажиров в аварии не пострадал, так как микроавтобус был пуст.
Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, сбитый микроавтобусом мужчина примерно 40 лет с травмой головы и переломом ноги доставлен в больницу.
Рванул на красный свет и попал в больницу,вот и весь заголовок
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