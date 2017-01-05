Происшествия |

Микроавтобус компании Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) сегодня на углу улицы Барона и бульвара Райня сбил человека, сообщила представитель RMS Майя Лаздиня.

Человек переходил улицу на красный свет, когда был сбит. На место происшествия вызваны полиция и скорая помощь.

Никто из пассажиров в аварии не пострадал, так как микроавтобус был пуст.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, сбитый микроавтобусом мужчина примерно 40 лет с травмой головы и переломом ноги доставлен в больницу.