В центре Риги маршрутка сбила человека (1)

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Происшествия | 5 января 2017 года, 19:09

Микроавтобус компании Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) сегодня на углу улицы Барона и бульвара Райня сбил человека, сообщила представитель RMS Майя Лаздиня.

Человек переходил улицу на красный свет, когда был сбит. На место происшествия вызваны полиция и скорая помощь.

Никто из пассажиров в аварии не пострадал, так как микроавтобус был пуст.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, сбитый микроавтобусом мужчина примерно 40 лет с травмой головы и переломом ноги доставлен в больницу.

Комментарии 1
варпа21 час назад
Рванул на красный свет и попал в больницу,вот и весь заголовок
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