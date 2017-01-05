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В четверг вечером в Риге, на улице Стабу, в пятиэтажном доме возник пожар повышенной опасности, в котором пострадали три человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Илзе Шабоха.

Вызов на пожар поступил около 17 часов. Квартира на пятом этаже горела открытым ламенем. Из задымленного здания вынесли трех человек, отравившихся дымом, и передали их медикам "скорой" помощи. Еще пятерых жильцов дома эвакуировали.

Пожар возник на площади примерно 20 квадратных метров. Он был потушен через пару часов, незадолго до 19-ти.