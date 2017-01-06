Происшествия |

3 января, когда Государственная полиция информировала о потрясшей латвийское общество трагедии в Добеле, правоохранительные органы также рассказали о раскрытом преступлении в Бауске, совершенном из корыстных побуждений.

По сообщениям Госполиции, в одной из квартир Иецавы была убита женщину, которая ранее находилась в розыске.

По данным Госполиции, 68-летняя Тамара Желудкова сдала квартиру двоим молодым людям, которые вскоре убили ее из корыстных соображений. Телефон жертвы они сдали в ломбард, а тело женщины расчленили, сложили в пакеты и оставили на балконе.

Программа "Degpunktā" сообщила шокирующие подробности преступления. Полиция после 1 января после получения заявления от родственницы стала искать без вести пропавшую жительницу Иецавы 68-летнюю Тамару Желудкову. Женщина пропала 21 декабря.

Два квартиросъемщика успели прожить в квартире около 1-1,5 месяцев и жили бы еще долго, если бы пропавшую женщину с помощью полиции не стала искать ее дочь. Труп, по всей видимости, злоумышленники намеревались зарыть или утопить, однако убийцы не успели этого сделать. Они расчленили напополам труп женщины, разложили в пакеты и выставили на балкон. Это было сделано скорее всего для того, чтобы останки в квартире не завонялись и вынести их, когда появится такая возможность.

Программа "Degpunktā" сообщает, что местные жители шокированы убийством, а также тем, что им пришлось несколько дней прожить по соседству с убийцами и трупом своей соседки.

Дворник Имант неприятно удивлен, что в таком тихом городке, к тому же в доме, который он обслуживает, произошло такое преступление. Мужчина думал, что ему придется вытирать кровь, однако все, что было в квартире, правоохранительные органы тщательно убрали.

Кто из обоих парней был инициатором убийства, а кто совершил убийство, на данный момент неизвестно. Ясно одно, что преступление совершено в корыстных целях – чтобы добыть средства для существования и квартиру, однако оба злоумышленника думали, что пожилая женщина одинока и ее никто не будет искать.