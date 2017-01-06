Происшествия |

Ночью 1 января сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на семейный конфликт на Саркандаугаве. Во время ссоры мужчина угрожал оружием своей жене.

Прибывших на место полицейских встретила женщина, которая рассказала, что ее мать поссорилась с мужем, ее не выпускают из квартиры и угрожают оружием.

Сотрудники полиции направились в указанную квартиру. Дверь открыла заплаканная женщина, которая рассказала, что распивала вместе с мужем алкоголь, и он стал агрессивным. По словам женщины, ее муж недавно потерял работу, и на эмоциях начал угрожать жене газовым пистолетом.

Мужчина находился в квартире, который и в присутствии полиции не скрывал агрессии по отношению к супруге. Полицейские потребовали предъявить оружие.

Нетрезвый мужчина вытащил из шуфлятки кобуру, и сообщил, что оружие приобрел совсем недавно. Выяснилось, что газовый пистолет не зарегистрирован.

На место были вызваны сотрудники Госполиции. Пока они ехали, представители Муниципальной полиции предложили женщине написать заявление, но она решила пожалеть своего мужа и отказалась. Прибывшие на место работники Госполиции составили протокол по факту отсутствия регистрации газового оружия.