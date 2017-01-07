Пожарные десять часов тушили пожар в Стопиньском крае (2)
Происшествия | 7 января 2017 года, 13:17
Работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в минувшие сутки почти десять часов тушили пожар в двухэтажном жилом доме в Стопиньском крае, сообщила пресс-секретарь ГПСС Инта Шабоха.
Вызов на пожар поступил около 21.30 - в Стопиньском крае горел жилой дом площадью 255 кв. м. Потушить его удалось только сегодня около 6 часов утра.
В результате пожара пострадали четыре человека - 60-летняя женщина получила ожоги, а 34-летняя женщина и дети девяти и десяти лет отравились дымом. Все пострадавшие переданы на попечение медиков. В целом ГПСС за прошедшие сутки получила 62 вызова, из них 24 на пожары.
Надеюсь, что дом был застрахован.
Но я никак понять не могу почему 255 кв.м. тушили 10 часов? Они его снегом закидывали что ли?