Происшествия |

В субботу утром в Латгале, где температура воздуха местами опустилась ниже -30 градусов, зарегистрированы аварийные отключения электросети, свидетельствую данные предприятия Sadales tīkls.

В 8 часов утра в целом по стране было зарегистрировано 195 аварийных отключений, в основном в Латгале, особенно в Дагдском и Резекненском краях.

Во второй половине дня перебои с электроснабжением из-за снега и мороза испытывают около 150 клиентов.

Бригады ремонтников Sadales tīkls оперативно отправились на объекты устранять неполадки.

Оперативные работники следят за прогнозами и ситуацией в электросети и в случае необходимости готовы устранить возможные повреждения, подчеркнула представитель Sadales tīkls Эгита Канцане.