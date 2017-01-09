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В воскресение, после 16 часов на чердаке Рижского замка констатирована утечка воды, которая затронула и потолок Белого зала, пишет Latvijas avīze.

Из-за утечки воды пострадало около трети потолка Белого зала в недавно отреставрированном Рижском замке, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на LTV представитель Valsts nekustamie īpašumi Арнис Блодонс.

"К сожалению, потолок Белого зала частично залит водой. Насколько велики повреждения, выяснится сегодня утром", - сказал он.

Блодонс сообщил, что причина протечки установлена и ликвидирована.

Утечка произошла из-за повреждения устройства для увлажнения воздуха - прорвало трубу, через которую в прибор поступает вода.

Зал не закрыт, поскольку опасности для людей повреждения не представляют.

Белый зал является одним из самых роскошных помещений замка. До 1917 года его называли Царским, а свое нынешнее название он получил в довоенное время благодаря своему оформлению в светлых тонах. Белый зал также больше всего пострадал во время пожара в Рижском замке в 2013 году.

Напомним, часть ремонтных работ в Рижском замке была завершена пару месяцев назад.

Реставрация и реконструкция Рижского замка осуществляется в два этапа: в рамках первой очереди с 2009 по 2015 год были отремонтированы и отреставрированы предзамок и восточная пристройка замка, а в рамках второй очереди планируются реставрация и реконструкция кастелянской части замка площадью 10 150 квадратных метров.

Работы включают в себя реконструкцию подвалов, всех пяти этажей замка и чердака.