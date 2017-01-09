Происшествия |

Утром 9 января снег и гололед существенно затрудняют движения по дорогам в в радиусе 50 — 70 км от Риги. Кроме того, движение затруднено на Бауском и Лиепайском шоссе, а также около Резекне, сообщает Latviajs valsts ceļi.

С 3 часов утра расчисткой дорог занимается 98 единиц спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.

В Видземе условия для передвижения удовлетворительные, немного затруднено движение на Видземском шоссе.

На региональном шоссе движение затруднено в окрестностях Риги, Алуксне, Бауски, Добеле, Краславы, Лиепаи, Лимбажи, Мадоны, Огре, Резекне, Салдуса, Талси и Тукумса.

Дороги могут обледенеть быстро и неожиданно, поэтому водители должны быть максимально осторожны, выбирать соответствующую скорость и большую дистанцию. Оледенение особенно вероятно на мостах и путепроводах, вблизи водоемов.