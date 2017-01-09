Происшествия |

В Риге в результате столкновения трактора и двух стоящих автомашин пострадал водитель трактора, сообщает Государственная полиция.

ДТП произошло на Виенибас гатве, где мужчина 1974 г.р. на тракторе наехал на стоящие машины Peugeot и Opel. Тракторист с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выяснятся.

Всего за воскресение зарегистрировано 48 ДТП, в которых пострадало восемь человек. Оформлено 558 протоколов, 193 – за превышение скорости, 11 – за езду в нетрезвом виде или агрессивную езду.