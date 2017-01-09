В Юрмале в результате пожара погибла пожилая женщина
Происшествия | 9 января 2017 года, 12:43
В воскресенье в Юрмале в результате пожара в двухэтажном жилом доме погибла пожилая женщина, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Вызов на ул. Мелитас был получен около семи часов вечера. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит крыша деревянного дома, межэтажное перекрытие, первый этаж и бытовые вещи на площади 180 квадратных метров.
В результате пожара погибла женщина примерно 70 лет.
Пожар был ликвидирован в 00.48.