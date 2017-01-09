Происшествия |

В минувшее воскресенье полиция получила информацию о том, что в Олайне, в одной из квартир, возможно, скончался мужчина 1984 года рождения.

Вместе с отцом в доме находился его 5-летний сын, который вышел на балкон и сообщил о трагедии проходившей мимо женщине, а та вместе с соседями вызвала полицию.

Как рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучин, в квартире был найдет труп мужчины. Признаков насильственной смерти нет, первые данные медицинской экспертизы тоже показывают, что смерть, скорее всего, не связана с насилием.

Мальчика 2011 г.р. сначала доставили в больницу, а затем передали матери. Родители ребенка жили раздельно.

В поле зрение полиции ни отец, ни мать не попадали.

Полиция полагает, что смерть мужчины наступила не ранее полутора суток назад. С передозировкой наркотиков она не связана.

Начат уголовный процесс.

Напомним, во вторник, 3 января, в одной из квартир многоквартирного дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки.

Как сообщает полиция, родители, скорее всего, скончались от передозировки наркотиками, а ребенок - от голода и обезвоживания. Возможно, смерть родителей наступила еще 27 декабря.

В квартире также находились еще три ребенка - трех, четырех и пяти лет. Они доставлены в больницу.