Во время пожара погиб 12-летний ребенок
Происшествия | 10 января 2017 года, 09:33
Сегодня ночью во время пожара в жилом доме погиб ребенок, которому было около 12 лет, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Вызов на ул. Виляну пожарные получили около 2.30. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что в одноэтажном жилом здании открытым огнем горит квартира площадью 30 кв. метров.
В пожаре погиб ребенок в возрасте около 12 лет.
Пожар ликвидировали около 6 часов утра.
Обстоятельства трагедии расследует Госполиция.