Происшествия |

9 января, на 21-м км дороги Скрунда — Айзпуте в результате аварии погиб двухлетний мальчик, сообщили в Госполиции.

Авария произошла около 16:20, когда автомобиль Ford, которым управляла женщина 1977 г.р, выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Peugeot, которым управляла водитель 1987 г.р.. В результате аварии пострадали оба водителя, а также погиб пассажир Peugeot — мальчик 2014 г.р.

Всего вчера зарегистрировано 78 ДТП, в которых пострадали 15 человек.