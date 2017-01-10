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Работники Рижской муниципальной полиции в выходные дни сделали предупреждения пяти любителям подледного лова.

В двух случаях полиция среагировала на вызовы, в остальных – заметила любителей рыбалки самостоятельно. Рыболовы находились на льду возле Кундзиньсалы, в канале Хапака и других популярных у рыбаков местах.

Напомним, что сейчас в Риге находиться на льду водоемов запрещено! Ответственность за игнорирование данного запрета – штраф до 70 евро. В свою очередь, за хождение по льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – штраф еще выше.

На этот раз ни к одному рыболову штраф применен не был. Полиция сделала предупреждение. Однако, если рыболовы попадутся снова, штрафа им не избежать.

В выходные дни полиция в целом получила 10 звонков от тех, кто просто интересовался: действительно ли нельзя находиться на льду.

По словам представителя полиции Тома Садовскиса, полиция прекрасно осведомлена о местах, где собираются рыболовы, и именно туда наведывается с проверками чаще всего. Также полиция просматривает водоемы, которые находятся вблизи учебных заведений, чтобы предотвратить случаи, когда желание покататься на санках или коньках, или просто перейти водоем по льду, может закончиться трагедией.

Мониторинг льда показал, что его толщина в конце прошлой недели, несмотря на морозы, достигла всего 5 см.