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Несмотря на ужесточение наказаний, в прошлом году количество оформленных на водителей за нарушения административных протоколов выросло почти на 7% - в целом оформлено 99 582 протокола, сообщил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

В 2015 году на водителей было оформлено 93 126 протоколов об административном нарушении. В указанное количество не входят протоколы за нарушения, выявленные фоторадарами, но и в этой сфере, по словам Крапсиса, "кривая ведет вверх".

Полиция еще не обобщила данные о сумме штрафов, которые начислены за превышение скорости.

В 2015 году на дорогах было поймано 4152 пьяных водителя, в прошлом году - 3839.

По словам Крапсиса, правовой нигилизм среди водителей сохраняется, и, вероятно, должно пройти время, чтобы в их сознании закрепилось уважение к закону.

"В прошлом году в тот день, когда начали работать 20 стационарных фоторадаров, было констатировано более 800 нарушений. Парадокс в том, что в Латвии количество людей не растет, потому что многие уехали за границу, и число нарушителей должно бы сокращаться. При этом количество зарегистрированных транспортных средств не уменьшилось и даже немного увеличилось. Это означает, что в семье уже не одна, а две машины. Видимо, должно пройти время, чтобы более строгие наказания и радары дали результат", - сказал Крапсис.

Многие водители - каждый третий - по-прежнему пользуются во время вождения мобильными телефонами, а пассажиры на задних сидениях продолжают не пристегиваться ремнями безопасности.

Крапсис пообещал, что контроль за участниками дорожного движения станет еще более интенсивным.

Начальник управления безопасности движения Госполиции также отметил и тот факт, что в прошлом году в авариях погибли 157 человек, что является самым низким показателем за годы после восстановления независимости. В то же время в прошлом году выросло число пострадавших в ДТП.

До этого меньше всего людей погибло в результате ДТП в 2012 году - 177.

Погибшим в ДТП считается человек, который умер на месте происшествия или в течение 30 дней после аварии.

В прошлом году в автоавариях пострадал 15 771 человек, что на 12,28% больше, чем в 2015 году. Статистика получивших тяжелые травмы еще не обобщена.