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В Латвии выезжать на лед водоемов на механизированных транспортных средствах, в том числе автомобилях, тракторной технике, мотоциклах, трициклах, квадроциклах и мопедах, запрещено. Штраф за нарушение запрета — от 30 до 2100 евро, рассказали в Управлении защиты среды. Исключения допустимы лишь в тех случаях, когда перемещение по льду водоема связано с надзором и уходом за территорией или поисково-спасательными работами, пишет delfi.lv.

"Опыт показывает, что большинство поездок по льду водоема в погоне за адреналином заканчивается печально. В результате причинен ущерб окружающей среде, испорчен транспорт, наложен штраф, плюс расходы на спасательные работы", — говорит старший инспектор среды Мартиньш Блаус.

Административный штраф за такое нарушение для физических лиц составляет от 30 до 1000 евро, а для юридических — от 280 до 2100 евро.

Добавим, с учетом прогноза погоды, исполнительный директор Риги издал распоряжение, которым отменяется запрет находиться любителям зимней рыбалки на льду многих рижских водоемов.

В настоящее время разрешено находиться на льду:

озера Дамбьйпурва;

Гайльэзерса;

реки Югла на участке от Бривибас гатве до аллеи Видземес, 1;

реки Вецдаугава на участке от пр. Мангалю до ул. Аудупес, 3B;

реки Даугава на участке от ул. Краста до полуострова Грапью;

Кишэзерса (но не далее 100 2метров от береговой линии);

канала Лочу на участке от ул. Виесницас, 2 до ул. Лиелупес, 1 корп. 13 (на расстоянии 30 метров от береговой линии со стороны ул. Лиелупес);

реки Саркандаугава на участке от 1-й Кундзиньсалской линии, 22 до 7-й Кундзиньсалской линии, 18;

реки Хапака гравис на участке от ул. Спайлес, 8 до ул. Плата, 38.

В других местах на льду по-прежнему находиться запрещено, в том числе на расстоянии 1000 метров от истока реки Югла; на расстоянии 200 метров от устья реки Ланга; на расстоянии 200 метров от устья около ул. Эзермалас, 8A, а также не участке от моста через Милгравис до ул. Зушу, 39 (на расстоянии 600 метров от береговой линии) и на расстоянии 600 метров от истока и устья реки Югла.

Рижская дума напоминает: с понижением температуры воздуха в рижских реках и озерах стремительно образуется лед, находиться на котором опасно. Поэтому самоуправление объявляет о периодах повышенной опасности на льду водоемов, расположенных на административной территории города. В такие периоды жителям находиться на льду запрещено, жителей призывают следить на новостями.

За соблюдением этого распоряжения исполнительного директора столицы будет следить полиция Рижского самоуправления.

Согласно Латвийскому кодексу административных правонарушений, за несоблюдение распоряжения может быть сделано предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 70 евро. Люди, которых поймают на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут оштрафованы на сумму от 15 до 100 евро без предупреждения.

Когда слой льда станет крепким, период повышенной опасности нахождения на льду будет отменен полностью или частично, о чем сообщат дополнительно.