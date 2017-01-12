Трагическая авария на Баусском шоссе: фура подмяла под себя BMW (6)
Происшествия | 12 января 2017 года, 11:26
В четверг утром в результате дорожно-транспортного происшествия на Бауском шоссе погибли два человека, сообщает Государственная полиция.
На 50-м км шоссе грузовой автомобиль DAF, которым управлял гражданин Польши 1966 года рождения, столкнулся с легковым автомобилем BMW, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.
В ДТП погибли водитель BMW и его пассажир - мужчина 1995 г. рожд. Еще один пассажир 1996 г. рожд. получил травмы и был доставлен в больницу.
Очевидцы сообщают, что этот участок дороги был обледеневшим и это был так называемый черный лед. Незадолго до трагической аварии другой легковой автомобиль, возможно, именно из-за скользкой дороги съехал на этом участке в кювет.
Причины аварии расследует Госполиция.
Фото: Госполиция
Живу не далеко от Риги , Гаркалнский р-н , все дороги почищены , претензий нет , я ещё раз говорю: не пытайтесь бороться со стихией , под стихию надо подстраиваться , ну не могут все дороги разом быть вычищены от снега и тем более льда одновременно , включайте голову и всё будет хорошо...
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я всегда говорил - LVC надо судить !
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А БМВистов , что сразу расстреливать , без суда и следствия ???
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