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В четверг утром в результате дорожно-транспортного происшествия на Бауском шоссе погибли два человека, сообщает Государственная полиция.

На 50-м км шоссе грузовой автомобиль DAF, которым управлял гражданин Польши 1966 года рождения, столкнулся с легковым автомобилем BMW, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

В ДТП погибли водитель BMW и его пассажир - мужчина 1995 г. рожд. Еще один пассажир 1996 г. рожд. получил травмы и был доставлен в больницу.

Очевидцы сообщают, что этот участок дороги был обледеневшим и это был так называемый черный лед. Незадолго до трагической аварии другой легковой автомобиль, возможно, именно из-за скользкой дороги съехал на этом участке в кювет.

Причины аварии расследует Госполиция.

Фото: Госполиция