Задержан мужчина, четыре года насиловавший приемных детей (4)
10 января после тщательного сбора доказательств Госполиция задержала мужчину, который подозревается в сексуальном использовании своих несовершеннолетних приемных детей, сообщает nra.lv со ссылкой на Госполицию.
Имеющаяся в данный момент информация свидетельствует о том, что мужчина регулярно сексуально использовал детей в период с 2000 по 2004 годы. Между тем, информацию о произошедшем правоохранительные органы получили только в прошлом году. Заведено два уголовных дела, подозреваемый в целях безопасности задержан.
В прошлом году полиция получила информацию о мужчине 1949 года рождения, который, возможно, сексуально использовал своих несовершеннолетних приемных детей. Они жили с мужчиной в одной квартире, там же проживала и мать детей, сообщает полиция.
В распоряжении полиции оказались доказательства того, что мужчина начал совершать непристойные деяния по отношению к девочке и мальчику в 2000-м году, когда обоим было 12 лет. Это продолжалось до 2004 года, когда мужчина развелся с матерью детей и уехал жить в Латгале.
Полицейские установили, что дети регулярно страдали от насилия и сексуального использования.
Определив место жительства мужчины, 10 января представители Госполиции его задержали. Подозреваемый доставлен в рижский участок.
Часто педофилы сходятся с женщинами ради их детей. Ну женщины готовы рисковать детьми, лишь бы был мужик под боком. Поэтому не понимаю женщин которые таскают в дом чужих мужиков да и еще своих детей им доверяют. Именно сожители женщин чаще всего совращают и насилуют детей.