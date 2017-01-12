Происшествия |

В результате шторма в Балтийском море пострадали два парома Romantika эстонской компании Tallink Grupp и Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, курсирующих по маршрутам Рига-Стокгольм и Стокгольм-Рига.

Паром Romantika, который прошедшей ночью на пути из Стокгольма в результате шторма получил повреждения, прибудет в Ригу с 11-часовым опозданием - около десяти часов вечера. (По расписанию паром должен был пришвартоваться в Рижском порту в 11.00).

В свою очередь отправление в обратный путь в столицу Швеции планируется около полуночи.

Tallink Grupp информирует пассажиров, у которых куплены билеты на соответствующий рейс, о его задержке. Пассажиры смогут принять решение – отправляться в Стокгольм, перенести путешествие или вовсе отменить его.

Паром в пути в Стокгольм проведет как и обычно 17 и в столицу Швеции прибудет около 17-ти часов по латвийскому времени. В свою очередь отправление из Стокгольма планируется по расписанию.

Одновременно, представитель компании указала, что поврежденный иллюминатор корабля удалось починить и сейчас он плотно закрыт – отправление в Стокгольм можно считать безопасным.

Между тем, пассажир другого парома Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, который прошлой ночью шел по маршруту Стокгольм-Рига, публикует в социальных сети Instagram фото, которые свидетельствуют о последствиях штормовой качки. "Работники сказали, каждый аппарат весит около тонны, летали как спичечные коробки! Сильный ветер, не к добру. Паром Рига-Стокгольм(Isabelle), поспать не удалось. Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось!", - пишет в Instagram один из пассажиров под ником "fi.lemon".

В комментариях молодой человек также указал, что знает о попадании в шторм другого парома Romantika, но, по словам очевидца, "Romantika шел против волн, а это еще хуже".

Как сообщал портал Mixnews, примерно в 3.40 сильный ветер сломал антенну парома, которая, падая, задела один из передних иллюминаторов и пробила его. Паром Romantika в настоящее время продолжает путь в Ригу.

В компании сообщили, что поврежденный иллюминатор находится в баре "Танго" на шестой палубе, вода залилась в основном только в это помещение и совсем чуть-чуть - в отдельные каюты на пятой палубе, пассажирам которых сразу же были предложены другие каюты.

"Попадание воды в помещения судна было минимальным и не представляло никакой опасности для людей", - заверили в Tallink, подчеркнув, что ситуация полностью контролируется.

Причина происшествия будет расследована. Tallink также сообщает, что вчера вечером капитан Romantika перенес время отправления парома из Стокгольма, чтобы по возможности избежать воздействия шторма на пути в Ригу.

На борту парома в настоящее время находятся 277 пассажиров и 178 членов экипажа.

Построенный в Финляндии в 2002 году паром "Romantika" курсирует на маршруте Рига-Стокгольм с декабря 2016 года. Паром способен взять на борт до 2500 пассажиров.