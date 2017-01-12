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После попадания в шторм и смены курса, что привело к задержке рейса на 11 часов, в Рижский порт благополучно прибыл паром Romantika эстонской компании Tallink Grupp, сообщает skaties.lv со ссылкой на LNT.

Паром в среду оставил порт Стокгольма, чтобы в четверг утром, около 11-ти часов, прибыть в Ригу. Будучи в пути, около в 3.40 паром попал в шторм. Сильный ветер сломал антенну радара , которая падая пробила стекло иллюминатора. Поврежденный иллюминатор находится в баре "Танго" на шестой палубе, куда стала заливаться вода, также немного воды попало в отдельные каюты на пятой палубе, пассажирам которых сразу же были предложены другие каюты. Но, как заверили в Tallink , попадание воды в помещения судна было минимальным и не представляло никакой опасности для людей.

Капитан корабля вынужден был сменить курс, с тем, чтобы обойти огромные волны, в итоге корабль прибыл в Ригу к 20-ти часам.

В свою очередь отправление в обратный путь в столицу Швеции планируется около полуночи.

Tallink Grupp информировало пассажиров, у которых куплены билеты на соответствующий рейс, о его задержке. Пассажиры могли принять решение – отправляться в Стокгольм, перенести путешествие или вовсе отменить его.

Но, как сообщает LNT около 1000 пассажиров уже прибыли в порт, чтобы около полуночи отправиться в Швецию. Правда из-за задержки рейса (корабль должен был отправиться в Стокгольм около 18-ти часов), многие туристы будут вынуждены провести свое путешествие на борту судна, так как времени на прогулки по Стокгольму у них не будет.

Паром в пути в Стокгольм проведет как и обычно 17 и в столицу Швеции прибудет около 17-ти часов по латвийскому времени. В свою очередь отправление из Стокгольма планируется по расписанию.

Одновременно, представитель компании указала, что поврежденный иллюминатор корабля удалось починить и сейчас он плотно закрыт – отправление в Стокгольм можно считать безопасным.

Как сообщалось, в результате шторма в Балтийском море пострадали два парома - Romantika эстонской компании Tallink Grupp и Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, курсирующих по маршрутам Рига-Стокгольм и Стокгольм-Рига.

пассажир другого парома Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, который прошлой ночью шел по маршруту Стокгольм-Рига, публикует в социальных сети Instagram фото, которые свидетельствуют о последствиях штормовой качки. "Работники сказали, каждый аппарат весит около тонны, летали как спичечные коробки! Сильный ветер, не к добру. Паром Рига-Стокгольм(Isabelle), поспать не удалось. Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось!", - пишет в Instagram один из пассажиров под ником "fi.lemon".

В комментариях молодой человек также указал, что знает о попадании в шторм другого парома Romantika, но, по словам очевидца, "Romantika шел против волн, а это еще хуже".

Фото очевидцев с парома Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line

фото: skaties.lv, читатели Mixnews, социальные сети