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Во время шторма, бушевавшего в Балтийском море, скончались две дорогие спортивные лошади, направлявшиеся на судне Silja Symphony из Хельсинки в Стокгольм, пишет портал rus.delfi.lv cо ссылкой на финское издание Iltalehti.

Животные могли задохнуться во время шторма, поскольку дверь, перевозившего их автомобиля во время шторма оказалась заперта. По данным судоходной компании Tallink Silja, до них дошла только информация о плохом состоянии лошадей. Точная причина смерти животных пока не установлена.

Одна из умерших лошадей Pine Crown Girl родилась в Финляндии. В 2016 году она выиграла четыре старта подряд и заработала в качестве призовых призов примерно 14 000 евро.

По словам представителя Suomen Ravitalli Oy, эту лошадь ждала прекрасная спортивная карьера: "Очень большая потеря. Ее рыночная цена была, как минимум, 200 000 евро", — сказал владелец лошади. По его словам, в трагическом событии виновата судоходная компания.

Вторая умершая лошадь была наполовину шведского происхождения. Ее стоимость также составляла несколько сот тысяч евро.

"Очень жаль, что так случилось. Во время рейса у нас отсутствовала какая-либо информация о лошадях", — сказала представитель Tallink Silja Марика Нейд.

По ее словам, от водителя, перевозившего лошадей, они получили информацию в конце рейса о плохом состоянии животных. "Среди нашего корабельного персонала нет ветеринарного врача. Дали водителю контакты ветеринара — это было единственное, что мы смогли сделать".

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в результате шторма в Балтийском море, помимо судна Silja Symphony, пострадали еще два парома - Romantika эстонской компании Tallink Grupp и Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, курсирующих по маршрутам Рига-Стокгольм и Стокгольм-Рига.

Паром Romantika эстонской компании Tallink Grupp благополучно прибыл в Рижский порт 12 января вечером, с 11-часовым опозданием. В свою очередь, паром Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, пассажиры которого также попали в шторм на пути в Ригу, должен был отправиться в Стокгольм около полуночи.

Тем временем пассажир парома Isabelle опубликовал в социальной сети Instagram фото, которые свидетельствуют о последствиях штормовой качки.

В комментариях молодой человек также указал, что знает о попадании в шторм другого парома Romantika, но, по словам очевидца, "Romantika шел против волн, а это еще хуже".

Фото очевидцев с парома Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line

Фото: skaties.lv, читатели Mixnews, социальные сети