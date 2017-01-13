Происшествия |

В четверг в Риге на перекрестке улиц Миера и Сенчу столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, передает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали в Госполиции, авария произошла около трех часов дня. Машиной скорой помощи Mercedes Benz управлял водитель 1976 года рождения, а за рулем легкового автомобиля Mercedes Benz находился молодой мужчина 1984 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители обоих транспортных средств и пассажир легкового автомобиля – мужчина 1994 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу.