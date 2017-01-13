Происшествия |

В Латгале социальные работники обнаружили на полу в доме замерзшую 92-летнюю женщину, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

В помещениях чувствовался запах дыма. Медики констатировали у женщины признаки инсульта, переохлаждение тела, также, возможно, она отравилась угарным газом.

В свою очередь замерзший мужчина 56 лет был найден в нетопленных помещениях, где, возможно, пролежал два дня.

Вчера с переохлаждением тела в больницы в общей сложности доставлено девять человек в возрасте от 38 до 92 лет.

Как ранее подчеркнула руководитель отдела по связям Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша, холода особенно опасны для пожилых людей, которые живут одни и не могут себе помочь в критической ситуации, например, упав на улице.

Медики призывают людей, чьи пожилые родственники живут на селе, позвонить им, съездить навестить и обеспечить дровами. Также СНМП призывает не проходить мимо упавших на улице людей, а подойти к ним и предложить помощь.