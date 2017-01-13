Происшествия |

Вчера, 12 января, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились в одно из учебных заведений Риги, где потребовалась помощь в усмирении агрессивной женщины.

Прибывшие в школу полицейские встретили сотрудников "скорой", которые стояли у дверей кабинета домоводства. Оттуда доносились женские крики и звон разбивающейся посуды. Кроме того, была слышна нецензурная брань.

Сотрудники полиции выяснили, что агрессивная женщина – школьная дежурная. Коллеги рассказали, что женщина она весьма уравновешенная, и что ее довело до такого состояния – даже не смогли предположить.

В кабинет домоводства никто не мог зайти. Когда полицейские поняли, что тарелки и другие предметы быта не летят в сторону двери, то быстро вошли в помещение. Но заметив полицейских, дежурная стала бросать тарелки в них. Чтобы женщина не навредили ни себе, ни полицейским, последние применили слезоточивый газ. Женщину передали медикам, которые приняли решение доставить ее в больницу.

Из соображений безопасности бригаду "скорой" сотрудники Рижской муниципальной полиции сопроводили до медучреждения.

фото: очевидцы с места событий