Происшествия |

Некая женщина своеобразным способом пытается выманить деньги у рижан, сообщает nra.lv со ссылкой на программу телеканала TV3 Bez Tabu.

В центре Риги к прохожим подходит женщина, заводит с ними разговор и заявляет, что видит у них на лице крест, который свидетельствует о проклятии. Женщина предлагает снять его, но взамен просит деньги - все, что есть в кошельке.

Чаще всего "гадалку" можно встретить на перекрестке улиц Бривибас и Лачплеша, сообщает программа. Сначала женщина спрашивает, как пройти в медицинский центр ARS. Когда человек отвечает и хочет идти дальше, женщина заявляет, что у того на лице крест.

Одной из встречных женщина назвала дату, когда умрет ее сын, а другой сказала, что их встреча - это божья воля. Она пытается убедить своих собеседников, что крест можно "снять". Если те соглашаются, то женщина просит повторять слова, которые она произносит. По окончании "исцеления" женщина просит дать ей деньги - все, что есть, или же дойти до ближайшего банкомата и снять наличные с карты.