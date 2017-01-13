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Вопреки ранее прозвучавшей информации, во время шторма, произошедшего в ночь на четверг, 12 января, тяжелые увечья получил один человек. А именно, тяжело пострадал член команды парома Isabelle эстонской компании Tallink, эту информацию программе TV3 Ziņas подтвердила представитель Tallink Байба Муцениеце, пишет LA.

Член команды парома во время шторма получил травму головы, а также перелом руки. Сейчас пострадавший находится в клинике в Стокгольме. По имеющейся информации, полученные травмы достаточно серьезны.

На пароме Romantika, который также попал в шторм, пострадавших нет.

Как сообщалось, в результате шторма в Балтийском море пострадали два парома - Romantika эстонской компании Tallink Grupp и Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, курсирующих по маршрутам Рига-Стокгольм и Стокгольм-Рига.

Сильный ветер сломал антенну радара Romantika, которая падая пробила стекло иллюминатора. Поврежденный иллюминатор находится в баре "Танго" на шестой палубе, куда стала заливаться вода, также немного воды попало в отдельные каюты на пятой палубе, пассажирам которых сразу же были предложены другие каюты. Но, как заверили в Tallink , попадание воды в помещения судна было минимальным и не представляло никакой опасности для людей.

В свою очередь на пароме Silja Symphony, который находился в пути из Финляндии в Швецию, во время шторма погибли две дорогие лошади.

Пассажир парома Isabelle эстонского оператора Tallink & Silja Line, который прошлой ночью шел по маршруту Стокгольм-Рига, публикует в социальных сети Instagram фото, которые свидетельствуют о последствиях штормовой качки. "Работники сказали, каждый аппарат весит около тонны, летали как спичечные коробки! Сильный ветер, не к добру. Паром Рига-Стокгольм(Isabelle), поспать не удалось. Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось!", - пишет в Instagram один из пассажиров под ником "fi.lemon".

фото instagram.com/fi.lemon