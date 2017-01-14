Происшествия |

В группе Palīdzēsim vien otram на Facebook опубликовано объявление с просьбой помочь женщине, которую пожар лишил всего нажитого. Об этом сообщает nra.lv.

«Прошедшей ночью в Валмиере случилось несчастье. Сгорел дом, в результате чего 62-летняя женщина осталась ни с чем. Сейчас она находится у дочери, однако нужна одежда размера М, а также обувь 38-39 размера. У женщины есть только сапоги и пальто, которое удалось достать. Это все. Если кто-то может – помогите. Я отдала последнее, но у меня размер S, XS», - написала жена сына пострадавшей Лиене Скрастиня.