За взятки задержаны два сотрудника Госполиции (+ОПРОС) (9)
Происшествия | 15 января 2017 года, 11:09
Бюро внутренней безопасности за возможное взяточничество при контроле за дорожным движением задержало двух сотрудников Гоcполиции.
Уголовный процесс о взяткодательстве, его поддержке и взяточничестве начат в ноябре прошлого года. Задержано также одно гражданское лицо.
В октябре прошлого года водитель автомашины дал взятку за то, чтобы в административный протокол о нарушении правил дорожного движения была вписана информация, не соответствующая фактическим обстоятельствам, а вместо денежного штрафа было применено предупреждение.
Ко всем троим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Со времени своего создания в конце 2015 года Бюро внутренней безопасности регулярно задерживает полицейских за коррупцию и другие преступления.
За 15 лет ни одного дела, а миллиард уже в бюджет закладывается на разворовывание.
Как же смотрите, поймали полицейских.А они ешачат за смешную зарплату, и ещё сутки берут в охране подработать, да бы семья хоть что то в жизни видела.