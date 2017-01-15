За взятки задержаны два сотрудника Госполиции (+ОПРОС) (9)

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Происшествия | 15 января 2017 года, 11:09

Бюро внутренней безопасности за возможное взяточничество при контроле за дорожным движением задержало двух сотрудников Гоcполиции.

Уголовный процесс о взяткодательстве, его поддержке и взяточничестве начат в ноябре прошлого года. Задержано также одно гражданское лицо.

В октябре прошлого года водитель автомашины дал взятку за то, чтобы в административный протокол о нарушении правил дорожного движения была вписана информация, не соответствующая фактическим обстоятельствам, а вместо денежного штрафа было применено предупреждение.

Ко всем троим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Со времени своего создания в конце 2015 года Бюро внутренней безопасности регулярно задерживает полицейских за коррупцию и другие преступления.

Комментарии 9
РадоМир1 час назад
А ХЕЛЕНУ ДЕМАКОВУ,ЗА ВЗЯТКУ В МИЛЛИОН,ЧТО БЫ ПОДПИСАТЬ УЩЕРБНЫЙ ПРОЕКТ И ПРОТОЛКНУТЬ...НЕ ЗАДЕРЖАЛИ???
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е1 час назад
У нас чиновники воруют милиардами, и при этом все святые и сплошь уважаемые.Все "саву пуйки"
За 15 лет ни одного дела, а миллиард уже в бюджет закладывается на разворовывание.
Как же смотрите, поймали полицейских.А они ешачат за смешную зарплату, и ещё сутки берут в охране подработать, да бы семья хоть что то в жизни видела.
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Modests2 часа назад
С головой плохо,это год назад было!?
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