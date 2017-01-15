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В субботу в Мадонском крае в автоаварии погибли две женщины, сообщили в Госполиции.

В 10.40 в Сарканьской волости Мадонского края на автомашине Мадона-Гулбене автомашина Opel выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

В аварии погибли две женщины, находившиеся в автомашине Opel - водитель 1949 г. рожд. и пассажирка 1964 г. рожд.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать резина на колесах Opel, у которой был недостаточный протектор. Обстоятельства происшествия еще выясняются.

Всего вчера зарегистрировано 82 автоаварии, в которых погибли два и пострадали еще шесть человек.