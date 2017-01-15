В ДТП погибли две женщины: причиной могла стать "лысая" резина (4)
Происшествия | 15 января 2017 года, 12:45
В субботу в Мадонском крае в автоаварии погибли две женщины, сообщили в Госполиции.
В 10.40 в Сарканьской волости Мадонского края на автомашине Мадона-Гулбене автомашина Opel выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.
В аварии погибли две женщины, находившиеся в автомашине Opel - водитель 1949 г. рожд. и пассажирка 1964 г. рожд.
По предварительной информации, причиной аварии могла стать резина на колесах Opel, у которой был недостаточный протектор. Обстоятельства происшествия еще выясняются.
Всего вчера зарегистрировано 82 автоаварии, в которых погибли два и пострадали еще шесть человек.
не сложно кто виноват.Но в стране беззакония и коррупции эту контору никто не тронет.Всегда будет виновата резина,водитель,погода,ветер .........И грузов 200 будет только больше и больше.
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Мои соболезнования , но я бы рекомендовал , женщинам в таком возрасте , в такую погоду , не выезжать без острой необходимости , лучше для здоровья и кошелька...
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Водитель 1949 года у меня вызывает недоверие, я ничего не утверждаю про всех, но некоторые управляют транспортом не то что с трудом, а им явно не хватает навыков и зачастую именно они провоцируют аварийную езду. Был свидетелем того как старая латышка (до этого разговаривала на своём языке) с болезнью паркенсона выезжала с АЗС на главную дорогу, свежий Мерседес-Бенц, так не могла даже шею вывернуть чтоб посмотреть назад как голова тряслась, ну кто то же "помог" ей в получении мед освидетельствования?? И таких сейчас тьма тьмущая на дорогах.
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