Происшествия |

Один из пользователей социальных сетей обратился с просьбой найти отца свое друга, который пропал по дороге из Польши в Ригу.

"В ночь с пятницы на субботу (13 января), по пути из Польши в Латвию, пропал отец моего друга - Кухарский Ярослав. Он направлялся на автомобиле Nissan Pathfinder 2007 года (латвийский номер GO 804, цвет чёрный) в Ригу. Примерно в 23:30 Ярослав сообщил, что находится между городом Сувалки и польско-литовской границей. С тех пор на связь не выходил и дома пока не появился", - пишет он.

Маршрут, по которому ехал Ярослав: Сувалки - Мариямполе - Каунас - Паневежес - Бауска - Рига.

"Родственники уже обратились в полицию. Пожалуйста, поделитесь данной новостью во всех возможных соц.сетях", - написал молодой человек.

Контакты для связи: Игорь +371 29 428 410 или латвийская полиция 110.

фото: Facebook