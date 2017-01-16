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В Лиепае на 14-летнего подростка с ножом в дневное время напали двое грабителей. Однако единственным человеком, который ему бросился на помощь, была молодая женщина, сообщает портал liepajniekiem.lv.

ЧП произошло в прошлую среду, 11 января около 15.30, когда было еще светло. Работница предприятия manisvetki.lv Мадара Анда Либе, идя по улице Фрича Бривземниека, во дворе возле кафе заметила, как двое незнакомцев напали на подростка.

"Сначала я не поняла, что происходит. Люди просто проходили мимо, не обращая на это внимания. Я присмотрелась и увидела, что грабители загнали подростка в угол и требуют денег. Еще они требовали его назвать пин-код банковской карты и отдать телефон. Парень ничего не отдавал и звал на помощь. "Когда я увидела, что один из грабителей вынимает нож, то поняла, что надо что-то делать", - рассказала Мадара газете Kurzemes Vārds.

Женщина также отметила, что в тот момент у нее мелькнула мысль, что грабители могут напасть и на нее, но она не могла оставить подростка в беде.

"Звонить в полицию не было времени, главное - успеть спасти парня. Я побежала к ним и стала громко кричать на всю улицу", — вспоминает Мадара.

Это на время отвлекло внимание грабителей, они отпустили подростка, который воспользовался моментом и бросился бежать. По дороге он упал, однако затем вскочил на ноги и опять побежал. Когда я увидела, что парень скрылся, а грабители приближаются ко мне, конечно, я и сама пустилась наутек", - рассказала Мадара.

На следующий день Мадара поделилась пережитым в социальной сети Facebook, предупреждая родителей, чтобы они присматривали за своими детьми, а также выразила надежду, что с молодым парнем, на которого напали грабители, все в порядке. Она также указала, что готова стать свидетелем по этому делу, чтобы можно было быстрее найти виновных.

Женщина получила от пользователей много похвал за смелость. Откликнулся и сам пострадавший - 14-летний Эмилс, а также его родители.

"Мы были в полиции и дали показания. Спасибо, Мадара!", - написала мама мальчика Синилга, отметив, что грабителей уже ранее видели в кафе, возле которого на подростка напали.

"Хотел сказать огромное спасибо, что отвлекли внимание грабителей, пока я убегал от них. До этого проходящая мимо женщина полностью проигнорировала мой зов о помощи", - написал Эмилс.

Как отмечает газета Kurzemes Vārds, нападавшие уже ранее попадали в поле зрения полиции.