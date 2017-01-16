Происшествия |

15 января, вскоре после полуночи, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Зиепниккалнс, где некий мужчина заметил нетрезвую пару с детской коляской, пишет Skaties.lv.

Прибывшие на место полицейские пару с детской коляской нашли.

Родители объяснили, что были в гостях на юбилее родственницы, где немного выпили. Осматривая в коляске спящего малыша, нескольких месяцев отроду, увидели, что он тщательно одет по погоде.

Молодым родителям объяснили, что в нетрезвом виде они не могут полноценно исполнять родительские обязанности. На что мужчина сообщил, что пока они с супругой не протрезвеют, о малыше позаботится бабушка.

Полицейские проводили молодых родителей до дома, где вскоре появилась бабушка. Женщина рассказала, что родители очень ответственные и очень редко употребляют алкоголь. Молодым родителям напомнили, какими могут быть последствия и как правильно они должны себя вести.

Материалы дела переданы отделу детских правонарушений РМП для оценки ситуации.