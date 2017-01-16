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Передвижной фоторадар Государственной полиции зафиксировал BMW, водитель который превысил допустимую скорость в два раза и ехал со скорость 147 км в час. Об этом сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Нарушение было зафиксировано в пятницу, 13 января, в 13.58 на Вентспилской шоссе, в Гаркалне. На указанном участке дороги установлен скоростной режим в 70 км в час, но водитель BMW ехал со скорость в 147 км в час.

Штраф за такое нарушение - 360 евро.

Foto: Valsts polcija