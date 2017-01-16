Происшествия |

Государственная полиция (ГП) расследует дело об угоне и разборке автомашины на детали, пишет kasjauns.lv.

Пресс-секретарь ГП Лина Калке рассказала, что в декабре прошлого года от одного предпринимателя, который сдает в аренду автомашины, было получено заявление о том, что один из клиентов арендовал BMW, но обратно его не вернул.

Проведя расследование и поиск автомашины по системе навигации, BMW был обнаружен в лесу в лесном массиве Брангциема. Машина была разобрана на детали и большую часть деталей воры унесли с собой. Полиция начала уголовный процесс о присвоении и повреждении чужой собственности. Одновременно полиция поясняет, что поданный на аренду машины документ не был поддельным.

Тем временем, как пишет NRA, владелец машины Юрис также надеется найти виновных и через социальные сети призывает отозваться очевидцев.